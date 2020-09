L'AS Saint-Etienne annonce le départ de Wesley Fofana à Leicester

La suite après cette publicité

Wesley Fofana file à l'anglaise. Ces dernières semaines, le jeune défenseur âgé de 19 ans a attisé les convoitises. En Italie, l'AC Milan a pris la température. Mais c'est surtout en Premier League que ses prétendants ont été les plus entreprenants. En effet, West Ham et surtout Leicester ont dégainé des propositions plutôt intéressantes financièrement. Mais les Verts et Claude Puel ont systématiquement fermé la porte, eux qui ne comptaient absolument pas se séparer de leur joueur.

Un joueur qui était déterminé à partir et qui ne s'en était pas caché lors d'une interview coup de poing à L'Equipe au début du mois de septembre. «Ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui.»

Fofana vendu pour 40 millions d'euros bonus compris

Les semaines passant, les Stéphanois ont été dans la même position que le joueur. Et les Verts ont finalement accepté l'offre des Foxes. Ils viennent d'officialiser la nouvelle aujourd'hui. « Accord conclu avec Leicester pour le transfert de Wesley Fofana. Le jeune défenseur s’apprête à s’engager avec le leader de Premier League. Il s’agira du plus important transfert de l’histoire du club. La décision de céder le joueur a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires. L’ASSE a accepté l’offre exceptionnelle de Leicester compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire.»

A 19 ans, Wesley Fofana quitte donc l'Hexagone pour aller découvrir la Premier League au sein d'une écurie ambitieuse qui pointe actuellement en première position du championnat. Leicester met donc la main sur un élément prometteur et pour lequel la somme de 40 millions d'euros bonus compris (35 millions d'euros + 5 millions d'euros de bonus selon les dernières informations) a été déboursée. Effectivement une belle vente pour l'ASSE !