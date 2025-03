Véronique Rabiot va balancer sur Nasser Al-Khelaïfi et le PSG

Demain soir, Complément d’enquête va consacrer une émission à Nasser Al-Khelaïfi et au Paris Saint-Germain. Une enquête très attendue et intitulée "pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG". Comme le veut la tradition, après la diffusion du reportage, le journaliste et présentateur de l’émission, Tristan Waleckx, reçoit un invité qu’il interviewe afin de compléter le sujet ou d’apporter un autre éclairage.

Concernant le numéro de demain soir, c’est Véronique Rabiot qui s’installera dans le fameux fauteuil rouge. «La mère et conseillère du joueur Adrien Rabiot nous livre ses vérités sur les coulisses du PSG et les méthodes de son président», précise l’émission de France 2. Récemment, la mère du joueur de l’OM a été ciblée par des banderoles insultantes des supporters parisiens lors du Classique entre Paris et Marseille. Nul doute que Véronique Rabiot, qui n’a pas sa langue dans sa poche, profitera du micro tendu pour lâcher ses vérités.