L’Eintracht Francfort est sur le point de se séparer d’un nouveau défenseur cet été. Après Willian Pacho, parti au Paris Saint-Germain, c’est au tour d’Aurélio Buta de quitter le club allemand. Avec l’arrivée de Rasmus Kristensen (27 ans) et la présence de Timothy Chandler (34 ans) à son poste, l’arrière droit de 27 ans s’est vu indiquer la porte de sortie. Et selon nos informations, le joueur d’origine portugaise et angolaise, qui a participé à une trentaine de matches de Bundesliga la saison passée, va également rejoindre le championnat de France.

En effet, Aurélio Buta va rejoindre le Stade de Reims. Si, dans un premier temps, Francfort souhaitait une vente définitive de Buta, le club pensionnaire de Bundesliga se comptera finalement d’un prêt. Il est attendu dans les prochaines heures à Reims pour passer sa visite médicale.