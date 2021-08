Brest-PSG : la réaction à chaud d'Idrissa Gueye

Ce vendredi soir, la 3ème journée de Ligue 1 a démarré très fort avec la victoire spectaculaire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade Brestois 29 (4-2). Une rencontre au cours de laquelle le milieu de terrain Idrissa Gana Gueye a brillé, rayonnant dans l'entrejeu et inscrivant également un superbe but, d'une frappe flottante lointaine. Et ce alors que l'international sénégalais faisait son retour après avoir contracté le Covid-19. Forcément, l'ancien joueur d'Everton, élu homme du match par notre rédaction, avait le sourire après le coup de sifflet final.

«C'est une soirée parfaite. Je suis content de faire mon retour après quelques passages avec le Covid où je suis resté chez mois pendant 10 jours pour m'entraîner. Je suis content de retrouver le terrain, de gagner. Mon but ? Ce sont des frappes que je travaille souvent à l'entraînement, des entraînements individuels. En match, ça vient automatiquement, instantanément. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'essayer et de marquer. Le plus important c'est le travail dans tous les systèmes et d'être prêt pour toute la saison», a ainsi notamment confié Idrissa Gueye au micro de Prime Video Sport. Un retour pleinement réussi donc.