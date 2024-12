PSG : les 4 joueurs pointés du doigt par Luis Enrique

C’est tendu en interne au PSG. Ces dernières heures, de nombreux articles publiés dans les médias français ont évoqué un malaise entre Luis Enrique et certains de ses joueurs. Dans nos colonnes, nous vous avons notamment dévoilé en exclusivité une situation très tendue entre le coach espagnol et Bradley Barcola. L’ancien de l’OL est frustré par les consignes de son coach et n’apprécie pas vraiment la façon dont il est utilisé par l’Asturien.

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien en dit un peu plus sur les troubles du vestiaire francilien. On apprend notamment que si le discours de l’Espagnol face au public se veut positif sur la qualité de son effectif, la réalité serait bien différente. Il n’est ainsi pas totalement satisfait du niveau de son groupe et est même déçu par les prestations de certains de ses joueurs. Le média en cite quatre, parmi d’autres.

Quatre joueurs pointés du doigt

Il y a, sans trop de surprise, Gigio Donnaruma, qui n’est plus certain d’être numéro 1 et fait face à la concurrence sérieuse de Matvey Safonov. « Aujourd’hui, je ne considère pas qu’il y a un gardien au-dessus des autres. Je veux qu’ils soient tous préparés », confiait-il ainsi après le match nul 1-1 face à Nantes. L’Italien est donc clairement dans le viseur de son coach. C’est aussi le cas de Marco Asensio, jugé pas assez performant par son compatriote et clairement vilipendé après sa prestation contre Toulouse fin novembre.

Ousmane Dembélé, avec qui le torchon brûle, est aussi considéré comme joueur au niveau décevant par le tacticien ibérique, ne justifiant pas son statut de star. Le journal L’Equipe expliquait, ce week-end, que Dembouz n’apprécie pas le style de jeu de Luis Enrique, qui l’a sanctionné pour un retard à l’entraînement. Enfin, Fabian Ruiz est le quatrième joueur mentionné par Le Parisien, lui qui peine toujours à montrer le même visage en club qu’en sélection, où il est toujours brillant. Affaire à suivre…