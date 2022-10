PSG : Sergio Ramos égale un record

Sergio Ramos (36 ans) donne enfin satisfaction aux supporters du PSG. Longtemps frustrés l'an dernier en raison des blessures à répétition du défenseur central arrivé en provenance du Real Madrid avec un statut de taulier, les fans peuvent aujourd'hui compter sur un SR4 affuté, en forme et faisant partie des cadres de son équipe (11 titularisations, 1 entrée en jeu en 12 matchs au total).

De nouveau titulaire dans la défense à 3 face à l'OGC Nice (2-1) samedi, l'international espagnol, auteur d'un match sérieux et appliqué, en a profité pour égaler un record. Sergio Ramos n'a désormais perdu aucun de ses 21 rencontres disputées en Ligue 1 (17 victoires, 4 nuls), rejoignant un certain Juan Pablo Sorin (passé par le PSG en 2003-2004). Samedi prochain, à Reims, l'ancien Merengue aura l'occasion de s'emparer seul de ce joli record sous les couleurs rouge et bleu.