EdF : Noël Le Graët justifie l'enchaînement des matchs

Jeudi, Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs appelés pour les matchs de l'équipe de France face à la Finlande (11 novembre), puis face au Portugal (samedi 14 novembre) et la Suède (mercredi 17 novembre). Un enchainement de rencontres qui peut interpeller, dans un calendrier déjà très chargé pour les joueurs. Qu'on se le dise, les Bleus disputeront bien trois matchs en huit jours dont deux comptant pour la Ligue des Nations. Interrogé par RTL, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a justifié cette cadence infernale, par l'aspect économique.

« Oui, ça fait beaucoup de matches pour les grands joueurs. Quand on regarde de façon très lucide, ça fait un an qu'on n'a pas une seule recette fédérale. L'UEFA nous règle certaines sommes grâce aux droits télé. Ces trois matches sont plutôt des calculs mathématiques pour qu'on puisse sur une durée de deux ans disputer le nombre de matches prévus. Ce n'est pas l'idéal. Mais avec 23 ou 24 ou 25 joueurs, Didier (Deschamps, ndlr) se débrouille toujours, » a ainsi expliqué le président de la FFF. Pas certain que l'argument financier soit suffisant pour convaincre les plus sceptiques...