AS Monaco : Cesc Fabregas comprend la décision de la LFP mais...

La décision prise par la Ligue de Football Professionnel (LFP) fait toujours autant réagir. Du côté de l'AS Monaco, qui a donc terminé cet exercice 2019-2020 à la neuvième place, Cesc Fabregas a été invité à s'exprimer sur le sujet. Dans une interview accordée à BeIn Sports, le milieu de terrain espagnol, qui a disputé 22 matches toutes compétitions confondues cette saison, comprend tout à fait cette décision, même si elle a peut-être prise trop rapidement.

«C'est une grosse décision qui a été prise. Je la comprends. Peut-être que ça a été décidé trop tôt, parce que beaucoup d'autres Ligues essayent de rendre ça (la reprise, ndlr) possible. Mais je comprends aussi la signification derrière tout ça, c'est mieux d'être en sécurité. Le plus important, c'est la famille mais aussi la santé de tout le monde. Mais c'est difficile, je comprends que quelqu'un ait pris cette décision. Nous devons faire ce qu'ils disent. Mais oui, ce sont des moments difficiles dans notre vie professionnelle et privée mais nous devons juste attendre et tout ira bien dans le futur», a déclaré le joueur de 33 ans.