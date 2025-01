OM : Ismaël Koné a deux portes de sortie

« Koné est sur le départ. Koné va probablement s’en aller, c’est pourquoi il n’y avait pas de sens qu’il s’entraîne avec nous » a annoncé, il y a quelques jours, Roberto De Zerbi en conférence de presse, confirmant la tendance qui a poussé le joueur vers un départ prochain de l’OM. Arrivé à Marseille en juillet dernier contre 12 millions d’euros, Ismaël Koné n’a ainsi jamais réussi à s’imposer dans l’entre jeu phocéen. Et plusieurs écuries européennes suivent déjà le dossier de près.

Selon les informations de Fabrizio Romano, et de plusieurs autres journalistes, le Werder Brême et Valence ont chacun soumis une demande à l’Olympique de Marseille pour obtenir le prêt d’Ismaël Koné. Carlos Corberán, entraîneur de Valence, serait particulièrement désireux d’ajouter le milieu de terrain à son effectif. Par ailleurs, le Werder Brême, ainsi que d’autres clubs de Bundesliga, ont également manifesté leur intérêt. L’OM et le joueur devraient prochainement trancher et choisir la destination la plus adaptée pour son prêt.