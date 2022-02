Chicago : Xherdan Shaqiri voulait absolument quitter l'OL

Ce lundi, Xherdan Shaqiri (30 ans) était officiellement présenté du côté du Chicago Fire. Le Suisse a évidemment évoqué sa motivation à l'idée de relever un nouveau challenge. «C’est un jour spécial pour moi d'être ici, aux États-Unis, dans un nouveau pays. J’ai toujours admiré la MLS, l’opportunité s’est présentée. (...) J'ai envie de jouer, de ramener le club au sommet et d'essayer d’avoir du succès avec cette équipe, aider les jeunes, je veux des trophées, atteindre les play-offs, c’est pour ça que je suis là», a expliqué le Suisse.

L'international helvète (100 sélections, 26 réalisations) a également laissé entendre qu'il souhaitait absolument quitter la France et l'Olympique Lyonnais cet hiver, six mois seulement après son arrivée. «De grands joueurs ont joué en MLS, le championnat progresse, c’est un bon championnat. Moi, je voulais partir de France, l’opportunité s’est présentée avec Georg (Heitz, directeur sportif, qui a connu Shaqiri à ses débuts à Bâle). Le projet est excitant. Je voulais essayer quelque chose de nouveau», a-t-il lâché. Aux médias suisses, il a ajouté. «Je ne veux pas trop parler de Lyon, je préfère parler de Chicago. Mais il y avait quelques choses avec l'entraîneur, tactiquement et personnellement, où je ne m'entendais pas bien avec lui». Ambiance.