N2 : Bordeaux s’offre le leader Saint-Malo et se relance

Après une période catastrophique avec 5 défaites de suite en National 2, Bordeaux pensait avoir définitivement dit adieu à la montée en National. Mais la victoire le week-end dernier face à Saint-Pryvé avait redonné de l’espoir aux supporters, surtout que ce samedi, les Girondins recevaient le leader Saint-Malo. La victoire était obligatoire pour croire à une folle fin de saison.

Et les hommes de Bruno Irles ont réussi à faire le job avec une courte, mais précieuse victoire. C’est l’attaquant prêté par Amiens Yvan Junior Ikia Dimi qui a inscrit l’unique but du match de la tête. Avec cette victoire, Bordeaux, 3e, revient à 3 points de son adversaire du jour qui n’est plus leader puisque le Stade Briochin vient de reprendre la tête et a 5 points d’avance sur Bordeaux. La fin de saison s’annonce palpitante.