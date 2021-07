Tottenham : Nuno Espirito Santo envoie un message à Harry Kane

Débarqué cet été sur le banc de Tottenham, Nuno Espirito Santo va devoir redresser la barre et faire mieux que la 7ème place obtenue par les Spurs en Premier League la saison passée. Avant cela, le technicien portugais de 47 ans doit gérer le cas de l'un de ses meilleurs joueurs, Harry Kane (27 ans). L'international anglais, qui sort d'un Euro 2020 réussi avec les Three Lions, a vraisemblablement fait part de ses envies d'ailleurs. Manchester City semble notamment très chaud à l'idée d'accueillir le dernier meilleur buteur et meilleur passeur du championnat anglais. Présent en conférence de presse pour la première fois depuis sa prise de fonction à Londres, Nuno Espirito Santo a envoyé un petit message au vice-champion d'Europe.

«Harry est notre joueur. Point. Pas besoin de parler d'autre chose. Le moment est venu pour lui de récupérer son énergie et de se reposer. Ensuite, nous pourrons parler. J'ai hâte qu'il rejoigne le groupe», a ainsi expliqué le Portugais en visioconférence aux journalistes. Relancé sur le sujet, il a ajouté : «Ce que je souhaite, c'est qu'Harry se rétablisse bien, se repose bien et que quand il arrivera, il sente que chacun de nous doit s'engager à devenir meilleur. Nous sommes très ambitieux. On veut bien faire. On compte sur Harry là-dessus.» Les fans de Tottenham vont donc devoir patienter encore un peu avant de connaître l'issue finale de ce dossier chaud du mercato estival 2021.