Qualifs Euro 2024 : la Hongrie termine première, la Serbie se qualifie pour la première fois

La dixième journée des qualifications pour l’Euro 2024 débute aujourd’hui et on avait le droit au verdict dans le groupe G. Qualifiée lors de la journée précédente, la Hongrie recevait le Monténégro qui devait l’emporter tout en espérant une défaite de la Serbie contre la Bulgarie. Si l’espoir était permis pour le Monténégro qui a ouvert le score via Slobodan Rubezic (36e), un doublé coup sur coup de Dominik Szoboszlai (67e et 68e) et un pion dans les derniers instants d’Adam Nagy (90e +3) a permis à la Hongrie de l’emporter 3-1 et de finir en tête de ce groupe.

La deuxième place et la qualification reviennent donc à la Serbie qui a connu un match difficile contre la Bulgarie. Pourtant vites devant sur un but de Milos Veljkovic (17e), les Aigles Blancs se sont fait peur en concédant deux pions via Georgi Rusev (59e) et Kiril Despodov (69e). En fin de match, Srdjan Babic (82e) a permis à la Serbie de s’imposer 2-2. Pour la première fois depuis qu’elle se nomme Serbie, la sélection balkanique va participer à l’Euro.