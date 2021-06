Milot Rashica signe à Norwich City

Excellent lors de la saison 2019/2020 où il avait marqué 11 buts et délivré 8 passes décisives en 34 matches avec le Werder Brême, Milot Rashica (24 ans) a eu plus de mal cette saison. Relégué avec la formation allemande, il aura connu beaucoup de pépins physiques et en 26 matches, il aura inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives.

Finalement, il ne jouera pas en 2.Bundesliga puisqu'il vient de s'engager avec Norwich City qui vient d'être promu en Premier League. L'ailier kosovar a signé pour quatre saisons avec les Canaries.