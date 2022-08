Real Madrid : Alvaro Odriozola dans le viseur de Nottingham Forest

Nottingham Forest continue son mercato XXL. Sa nouvelle cible : Alvaro Odriozola. Les Reds auraient jeté leur dévolu sur le défenseur droit du Real Madrid de 26 ans, selon AS. Le latéral international espagnol (4 sélections, 1 but) revient d'un prêt de la Fiorentina (27 matches toutes compétitions confondues, 1 réalisation et 1 passe décisive).

La suite après cette publicité

Pas forcément dans les plans de Carlo Ancelotti à Madrid, le natif de San Sebastian n'a joué que 20 minutes lors de la tournée aux États-Unis, c'était face au FC Barcelone (défaite 1-0). Formé à la Real Sociedad, Alvaro Odriozola est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Casa Blanca et a joué 43 matchs avec le Real Madrid depuis son arrivée en 2018.