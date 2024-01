Ivan Perisic retourne à l’Hadjuk Split !

Fort d’une carrière riche à travers l’Europe, Ivan Perisic aura brillé en Allemagne, en France, en Belgique, en Italie avant de signer à Tottenham en 2022. Très utilisé l’année passée, le piston gauche de 34 ans était moins utilisé cette saison sous la houlette d’Ange Postecoglou. Légende des Vatreni (129 sélections, 33 buts) et artisan majeur du parcours historique de ces derniers jusqu’en finale de la Coupe du monde 2018, l’ancien de l’Inter Milan avait alors envie de retourner dans sa Croatie natale. C’est désormais chose faite ce vendredi. En effet, le club formateur de Perisic, le Hadjuk Split, a annoncé le retour de l’enfant prodigue à la maison.

«Le HNK Hajduk peut confirmer, à la satisfaction de tout le public qui attendait ce moment avec impatience, qu’Ivan Perišić portera à nouveau le maillot blanc avec le numéro quatre après presque 17 ans et demi. Après une grande et extrêmement réussie carrière à l’étranger, Ivan revient à Poljud. Perišić rejoint l’équipe blanche en prêt jusqu’à la fin de la saison par le club anglais de Tottenham. Après la fin du prêt fin juin, une coopération entre le Club et l’ailier blanc a été convenue pour la prochaine saison de compétition», détaille la formation croate. Le genre d’histoires qui va donner le sourire aux romantiques du ballon rond.