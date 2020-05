Séville FC : Lucas Ocampos et ses partenaires font leur mea culpa

Depuis quelques heures, Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Franco Vázquez et Ever Banega sont au cœur d'une polémique qu'ils ont eux-mêmes créée samedi en prenant part à une fête réunissant plus de 10 personnes. Le problème ? Les fauteurs de trouble, n'ont pas respecté les mesures imposées par la Liga à ses acteurs dans le cadre du retour du Championnat, annoncé samedi par le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, et espéré aux alentours du 12 juin prochain.

La suite après cette publicité

Les quatre joueurs sévillans ont présenté leurs excuses par le biais de messages postés sur leurs comptes Instagram respectifs dimanche soir. «Je tiens à m'excuser et à reconnaître que nous avons commis une erreur, portant atteinte à l'image du club. Pour cette raison, nous ne pouvons que nous excuser auprès du club, de nos coéquipiers, du staff technique et de tout le club. Nous avons appris et des actions comme celle-ci ne se répéteront pas», a par exemple écrit Lucas Ocampos, l'ancien joueur de l'OM. Cela n'a pas empêché les hommes de Julen Lopetegui de subir les remontrances du patron de la Ligue espagnole, Javier Tebas, dans la soirée de dimanche. Une sanction du club andalou pourrait définitivement clore cet épisode malheureux en Liga.