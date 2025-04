Un Français soulèvera la Ligue des Champions cette saison

C’est désormais une certitude : un joueur français remportera la Ligue des Champions édition 2024-2025. Alors que les demi-finales opposeront le PSG au Real Madrid ou Arsenal d’un côté, et le FC Barcelone au Bayern Munich ou l’Inter Milan de l’autre, des tricolores sont encore présents en force dans chacune des six équipes.

À Paris, la colonie française est impressionnante avec Hernandez, Zaïre-Emery, Barcola, Dembélé, Kimpembe, et le jeune Mayulu. Du côté merengue, on retrouve évidemment l’armada bleu-blanc-rouge avec Mbappé, Camavinga, Tchouameni et Mendy, tandis que Saliba est présent dans les rangs des Gunners. Dans l’autre partie de tableau, Upamecano, Olise, Coman, Boey tenteront d’emmener les Bavarois en demi-finale, voyant se dresser Pavard sur leur route, puisque le défenseur porte les couleurs interistes. Enfin, chez les Blaugranas, c’est Koundé qui représente l’hexagone.