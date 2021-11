La sanction à l'encontre de l'agresseur de Dimitri Payet est connue !

Plus tôt dans l'après-midi, le procureur de la République avait requis six mois de prison ferme et 5 ans d'interdiction de stade à l'encontre du supporter qui avait lancé une bouteille sur la tête de Dimitri Payet, engendrant l'arrêt définitif de la rencontre entre l'OL et l'OM dimanche soir.

La sanction définitive est tombée en cette fin de journée. Le tribunal correctionnel de Lyon a décidé de condamner l'agresseur à six mois de prison avec sursis probatoire (d'une durée de deux ans), en plus de cinq ans d'interdiction de stade. L'homme de 32 ans devra également verser 1 euro symbolique à Payet et à la LFP au titre de préjudices causés. «Il faut que vous justifiez de travailler et de payer les parties civiles, sinon, vous irez en prison», a prévenu la présidente du tribunal.