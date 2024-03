Les U17 de l’OL dominent Saint-Etienne devant Julian Nagelsmann

Depuis deux saisons, le « derby du Rhône » n’opère plus en Ligue 1. Mais on peut compter sur les féminines et les catégories jeunes pour offrir une opposition entre Saint-Etienne et Lyon. Aujourd’hui les U17 des deux équipes s’affrontaient à l’OL Training Center. Les petits lyonnais se sont imposés 2-0 grâce à des buts de leur capitaine Khalis Merah puis celui de d’Enzo Molebe. Pour voir le succès des jeunes de l’OL, il y avait du beau monde autour du terrain.

Pierre Sage, l’entraîneur de l’OL est venu voir la relève pendant son temps libre. Motivé par la victoire de sa sélection hier soir au Parc OL face à la France, Julian Nagelsmann a également été aperçu aux abords du terrain Gérard-Houllier. Le président de l’OL John Textor était également de la partie. L’Américain n’a pas été seulement un simple spectateur, il est venu au milieu du kop et a donné de la voix avec ses supporters.