Ligue 2 : Auxerre s’impose à Ajaccio

Clap de fin de la 30e journée de Ligue 2. Après les victoires d’Angers et de l’AS Saint-Etienne face à Concarneau et Valenciennes, l’AJ Auxerre ne voulait pas faire de faux pas sur le terrain d’Ajaccio histoire de maintenir son avance en tête du classement. Et c’est chose faite.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 58 30 26 16 10 4 54 28 13 Ajaccio 38 30 -6 10 8 12 28 34

Grâce au premier but de la saison de l’attaquant sénégalais Issa Soumaré (prêté cet hiver par Le Havre), les Bourguignons s’imposent en Corse et reprennent cinq points d’avant sur leur premier poursuivant angevin. De son côté, l’ACA, qui était douzième au coup d’envoi, rétrograde d’une place au classement.