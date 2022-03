Barrages Mondial 2022 : l'Algérie domine le Cameroun, le Mali chute face à la Tunisie

Dans ce choc du continent africain, le Cameroun accueillait l'Algérie au stade Japoma. Un stade particulier puisque c'est ici que l'Algérie avait été éliminée de la dernière CAN après des prestations décevantes. Pour cette rencontre, Djamel Belmadi décidait de sécuriser derrière avec une défense à 5, mais avec son trio offensif Mahrez, Belaili et Slimani devant. Côté Cameroun, pour la première de Rigobert Song sur le banc, Aboubakar et Toko Ekambi débutaient également avec l'ancien du PSG Choupo-Moting. Et le début de match était largement en la faveur des Lions Indomptables qui mettaient énormément de rythme. Toko Ekambi ne passait pas loin d'ouvrir le score après un coup franc astucieux, bien repoussé par Mbolhi (3e). Mais les Fennecs répondaient quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Slimani qui voyait son tir puissant être arrêté par André Onana (13e). L'attaquant de l'OL, en jambes dans ce début de match, ouvrait finalement le score avant la mi-temps d'un coup de casque dont il a le secret (40e).

Au retour des vestiaires, le match était interrompu pour un fait très surprenant. La partie du terrain algérienne était plongée dans le noir après que les projecteurs du stade se soient éteints. Il fallait sept minutes pour remettre de l'ordre sur le terrain et ainsi reprendre la partie. Mais le spectacle sur le terrain n'était plus au rendez vous et le Cameroun manquait d'idées pour pouvoir revenir au score. L'Algérie gérait tranquillement le match et repoussait les assauts adverses. Avec cette défaite, le Cameroun fait la très mauvaise opération du jour. Les coéquipiers de Toko Ekambi devront renverser l'Algérie à domicile ce mardi. Les Fennecs ont fait un très grand coup aujourd'hui.

La Mali chute à domicile

Dans l'autre match, le Mali recevait la Tunisie au Stade du 26-Mars à Bamako. Les Maliens se présentaient avec une impressionnante composition surtout au milieu de terrain. Abdoulaye Doucouré, joueur d'Everton, fêtait sa première sélection aux côtés de Yves Bissouma et Amadou Haidara alors que la Tunisie devait composer sans Wahbi Khazri ni Dylan Bronn en défense. Mais le match tournait à l'avantage des Tunisiens après un scénario catastrophe côté malien. Le tout jeune Moussa Sissako (21 ans), formé au PSG, qui disputait son 3eme match avec le Mali inscrivait un terrible but contre son camp. Sa passe, mal dosée, finissait directement dans la cage de Mounkouro (0-1, 36e).

Très perturbé après ce but, le défenseur du Standard de Liège se rendait coupable d'une faute quelques minutes plus tard. Dernier défenseur à ce moment-là, il était logiquement exclu (40e) et laissait donc ses partenaires à dix pendant plus de 45 minutes. Une après-midi cauchemar pour lui et pour son équipe qui se compliquait clairement la tâche. Mais les Maliens, valeureux, limitaient au maximum la casse et aurait même pu égaliser en seconde période. Finalement le score ne bougera plus. La Tunisie, loin d'être impressionnante, assure une petite, mais précieuse victoire à l'extérieur en attendant le match retour mardi. Le Mali, lui, est dos au mur, mais a eu le mérite de limiter les dégâts pour rester en vie dans ces barrages.