Auxerre-OM : la réaction lucide de Sead Kolasinac

Pour le premier match de la 6e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille prend provisoirement la place de leader du championnat après sa victoire acquise sur le terrain de l'AJ Auxerre. Titulaire à gauche de la défense à 3 d'Igor Tudor, le défenseur bosnien Sead Kolasinac a évoqué un succès difficile malgré l'écart au score.

«On voulait gagner ce match, on savait que ça allait être difficile pour nous. On a bien joué, notamment en première période. C'était moins bien en seconde pour être honnête, on a failli concéder un but en fin de rencontre. Finalement, on a réussi à marquer et on est très heureux avec les trois points», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.