Ligue 1, sélectionneur, retour en Espagne… les grosses annonces de Xavi sur son avenir

Dire que Xavi a profité de ses 10 derniers mois pour se dorer au soleil serait un poil réducteur. Depuis sa fin d’aventure au Barça, au mois de mai dernier, le technicien de 45 ans n’a jamais rompu avec le football. Il a évidemment pu profiter de ses proches, ce que ne permet pas toujours une expérience énergivore d’entraîneur, plus que jamais dans un club comme Barcelone, mais il a aussi dévoré des matchs de football sans modération.

Ces derniers mois, la légende catalane avait vu son nom associé à plusieurs projets, à commencer par celui de Manchester United (où Ruben Amorim est arrivé entre temps), mais aussi de l’Inter Miami, où évoluent ses anciens coéquipiers Messi, Busquets, Alba et Suarez, ou encore l’AC Milan. À en croire l’intéressé lors de son nouvel entretien accordé à France Football, il ne se ferme pas de porte, mais attend un projet ambitieux.

Xavi regarde la Ligue 1

«Je n’ai rien de prédéterminé, je suis ouvert. Pourquoi ne pas entraîner une autre équipe de Liga ? Je recherche un projet passionnant, j’ai l’ambition de gagner des trophées. C’est l’objectif principal. J’écouterai les différentes offres», a confié l’Espagnol, qui dit regarder aussi bien les équipes de Pep Guardiola, que d’Arne Slot, Vincent Kompany, ou même les équipes saoudiennes, portugaises, ou qataris. Un retour en Espagne est donc d’actualité, même s’il ne ferme pas non plus la porte à une expérience de sélectionneur.

«Je veux gagner la Ligue des champions, l’Euro, la Coupe du monde…», ajoute-t-il. Relancé sur la Ligue 1, Xavi a curieusement laissé la porte ouverte, indiquant qu’il avait d’ailleurs suivi plusieurs équipes françaises cette saison. Un championnat qui le passionne. «Cette saison, j’ai surtout vu les clubs français disputer la Ligue des champions (Paris-SG, Brest, Monaco et Lille) et aussi l’Olympique de Marseille. C’est difficile de rivaliser avec le PSG, qui a un projet magnifique et une équipe extraordinaire… », confie-t-il. Les prochaines semaines devraient mieux nous aider à savoir de quoi son avenir sera fait.