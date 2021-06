Espagne : Alvaro Morata répond aux critiques

Ces dernières semaines, Alvaro Morata (28 ans) est sous le feu des critiques en Espagne. L’attaquant de la Juventus peine à être décisif et multiplie les ratés devant le but lors de match de la sélection espagnole. De quoi commencer à agacer certains supporters.

En conférence de presse, l’ancien attaquant du Real Madrid a tenu à réagir aux nombreuses critiques notamment après son match face à la Suède lors de la première journée de l’Euro. « Vous devez accepter les critiques et les respecter. Face à la Suède, c’était un jeu très rapide, toute personne qui comprend le football sait que ce n'était pas une erreur grave, le gardien a été rapide pour sauver le but et a dû s'ajuster au poteau. Je suis sûr que quelque chose de grand peut nous arriver, on le sait, donc il faut essayer de ne pas trop lire et écouter de choses, et bosser. J'ai pris cette situation très normalement. Je travaille depuis les U17 pour être ici et participer à ces tournois. »