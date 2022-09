OL : Corentin Tolisso vole au secours de Peter Bosz

La suite après cette publicité

Après deux défaites de suite à Lorient puis à Monaco, Peter Bosz est déjà sur la sellette. Vincent Ponsot a même fixé le cap pour la suite hier en conférence de presse. «Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous.»

Si le coach est d'accord son dirigeant que les résultats doivent s'améliorer, il a également reçu le soutien de Corentin Tolisso avant d'accueillir le PSG dimanche en Ligue 1. «Ce n’est pas que le coach ou que les joueurs. Il faut être uni. On arrivera à progresser ensemble. J’ai lu comme quoi le coach était en danger mais on est tous derrière lui. On veut gagner dimanche et gommer ces deux défaites. »

