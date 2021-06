Leicester a trouvé le successeur de Jamie Vardy

La suite après cette publicité

Odsonne Édouard (23 ans) va changer de dimension. Formé au Paris Saint-Germain, le natif de Kourou (Guyane) avait quitté le nid en rejoignant le Celtic Glasgow à l'été 2018, après une saison en prêt au sein du mythique club écossais. Le Celtic avait à l'époque déboursé la somme record de 10,3 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant tricolore à l'avenir annoncé radieux. Quelques années plus tard, difficile de dire que les Bhoys ont fait le mauvais choix, tant Odsonne Édouard a marqué de son empreinte son passage chez les Vert et Blanc.

L'ancien titi parisien a en effet trouvé le chemin des filets à 83 reprises tout en distillant 37 passes décisives en 168 apparitions avec le Celtic. Avec la formation de Glasgow, il a également remporté trois titres de champion d'Écosse (2018, 2019, 2020), ainsi que deux Coupes d'Écosse (2019, 2020) et deux Coupes de la Ligue (2018, 2019). Après quatre années passées en Écosse, Odsonne Édouard semble avoir fait le tour de la question et être fin prêt à franchir un cap. Au fil du temps, le joueur, également passé par Toulouse, s'est aussi affirmé avec l'équipe de France Espoirs (17 buts en 14 capes avec les Bleuets). Toutes ces raisons ont en tout cas attiré l'œil de nombreuses écuries européennes, de l'AC Milan en passant par Arsenal.

Direction Leicester pour Édouard, à un an de la fin de son contrat

Mais d'après les informations du Times, c'est bel et bien Leicester que va rejoindre Odsonne Édouard cet été. Les Gunners sont vraisemblablement hors de course pour le Français et la perspective de travailler sous les ordres de Brendan Rodgers a séduit le principal concerné. Le très sérieux média britannique précise que le transfert de l'attaquant tricolore devrait être acté une fois que le Celtic Glasgow aura nommé son nouvel entraîneur, qui devrait être Ange Postecoglou (Yokohama F. Marinos), pour succéder à John Kennedy après la démission de Neil Lennon en février dernier.

Le Times ajoute que Brendan Rodgers voit en Odsonne Édouard le successeur idéal de Jamie Vardy (34 ans), dont la fin se rapproche du côté du King Power Stadium. Le technicien nord-irlandais des Foxes, qui évolueront en Ligue Euopa la saison prochaine contrairement à Arsenal (pas de Coupe d'Europe pour la première fois depuis 25 ans), est également tenté à l'idée d'aligner une doublette Édouard-Iheanacho sur le front de l'attaque du champion d'Angleterre 2016. Son prix de vente devrait néanmoins être moindre comparé à ce qu'espérait le Celtic initialement car son contrat expire en juin 2022, alors que le PSG aura sa part du gâteau dans cette affaire. Odsonne Édouard semble en tout cas avoir les épaules pour relever le défi de la succession de l'idolâtré Jamie Vardy.