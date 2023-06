L’agent de Sandro Tonali confirme sa nouvelle destination

Comme rapporté par l’ensemble de la presse italienne ce vendredi matin, Sandro Tonali va quitter l’AC Milan et rejoindre Newcastle United. L’accord total a été trouvé avec les Magpies pour le transfert du milieu de terrain de 23 ans. Ce transfert sera un véritable jackpot pour l’AC Milan, puisqu’il s’élève à 70 M€. Les bonus pourraient le faire grimper à 80 M€ et un pourcentage à la revente serait même inclus. Le joueur, lui, va s’engager pour 6 ans et touchera un salaire de 8 M€ annuels.

Giuseppe Riso, l’agent de Sandro Tonali, s’est exprimé sur l’avenir du milieu de terrain italien et a confirmé «avoir conclu un accord avec le joueur, qui est en train d’être finalisé entre l’AC Milan et Newcastle United. Une fois que ce sera fait, il passera ses examens médicaux dans les prochains jours, a-t-il assuré au micro de TMW. Ce n’est plus qu’une question de primes et de détails techniques, des choses bureaucratiques. Ce sera un contrat de six ans, je confirme». Son officialisation n’est plus qu’une question de temps.

