AS Monaco - FC Nantes : les compositions probables

Après un match nul contre Reims (2-2) et une victoire contre le FC Metz (1-0), l'AS Monaco entend poursuivre un début de saison assez positif. Les Asémistes affrontent, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, le FC Nantes qui a aussi glané 4 points sur 6 possibles.

Pour ce match, l'AS Monaco se présenterait dans un 4-3-3 avec Radoslaw Majecki comme dernier rempart. Le portier polonais pourrait ainsi compter sur Ruben Aguilar, Axel Disasi, Benoît Badiashile et Djibril Sidibé en défense. Positionné en sentinelle Jean-Eudes Aholou devrait être épaulé par Aurélien Tchouaméni et Sofiane Diop au cœur du jeu. Gelson Martins et Kevin Volland accompagneraient Wissam Ben Yedder en attaque.

Au FC Nantes, on miserait sur un 4-3-3 avec Alban Lafont dans les buts. Ce dernier devrait être devancé par Dennis Appiah, Andrei Girotto, Nicolas Pallois et Charles Traoré. Abdoulaye Touré et Pedro Chirivella formeraient le double pivot. Randal Kolo Muani devrait assurer la pointe de l'attaque devant Kader Bamba, Ludovic Blas et Moses Simon.

