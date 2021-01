OM : AVB admet la brouille entre Payet et Thauvin

Entre Dimitri Payet et Florian Thauvin, l'ambiance n'est pas des plus chaleureuses ces dernières semaines. Quelques gestes d'humeur sur le terrain ont été aperçus entre les deux éléments offensifs majeurs de l'OM. Et la mauvaise série de résultats actuelle n'aide pas à apaiser une relation qu'ils avaient su adoucir par le passé. Interrogé sur la brouille de plus en plus visible entre ses deux joueurs, André Villas-Boas n'a pas cherché à maquiller la vérité.

« On a clarifié l’ambiance après le match contre Nîmes. Mais avec toute cette dynamique, ça n’aide pas beaucoup à mettre une ambiance plus heureuse. Mais je ne pense pas qu’ils vont passer des vacances ensemble. Le plus important, c’est l’OM. Je ne suis pas ici pour effacer leur histoire à l’OM, je veux que tous les deux aident l’OM à atteindre ses objectifs. Ce n’est pas la première fois que j’ai ça dans un vestiaire », a-t-il raconté en conférence de presse.