Stade Brestois : Adrien Lebeau ne sera finalement pas retenu

Retournement de situation dans le dossier Adrien Lebeau. Alors que nous vous révélions dernièrement que des discussions avaient été engagées entre l’ailier gauche de 24 ans et la direction du Stade Brestois pour prolonger le bail du joueur formé au Racing Club de Strasbourg, l’intéressé, arrivé au SB29 en août dernier après une expérience en Allemagne du côté du SV Waldhof Mannheim, ne s’est finalement pas entendu avec le club brestois.

Selon nos dernières informations, celui qui est désormais libre de tout contrat, a finalement privilégié une proposition d’une autre formation. Un choix étonnant, qui plus est au regard de la confiance et de la visibilité accordées par Grégory Lorenzi et Eric Roy. Un choix d’autant plus incompréhensible à l’heure où le dernier troisième de L1 s’apprête à disputer la première Ligue des Champions de son histoire.