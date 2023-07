Le FC Nantes a ciblé le successeur d’Alban Lafont

À l’heure actuelle, Alban Lafont est toujours un joueur du FC Nantes, mais pour combien de temps encore ? À un an du terme de son bail avec les pensionnaires de la Beaujoire, le gardien français n’a jamais semblé aussi proche de la sortie bien qu’il ait dernièrement repoussé une offre du Celta Vigo. Le scénario d’un départ est envisagé au sein de la direction nantaise qui commence déjà à prospecter à l’étranger pour lui dénicher un potentiel successeur.

Dans cette perspective, Ouest-France informe ce dimanche que les Canaris ont identifié le remplaçant du natif de Ouagadougou. Il s’agit de Djordje Petrovic, portier du New England Revolution recruté la saison passée et titularisé dans les cages de la franchise américaine (47 apparitions) à la suite du transfert de Matt Turner à Arsenal. Annoncé récemment sur les tablettes de Manchester United, l’international serbe âgé de 23 ans est évaluée à un peu plus de 3,5M€, une somme abordable pour le club de Ligue 1 qui devrait au passage récupérer un joli chèque en cas de vente d’Alban Lafont. En effet, la direction jaune et verte réclame au minimum 10M€ pour le Tricolore.

