Nantes : Alban Lafont dit non au Celta de Vigo

Alban Lafont recale un prétendant ! Alors que le gardien français entre dans sa dernière année de contrat avec le FC Nantes, ce dernier a suscité l’intérêt du Celta de Vigo. Dans la foulée, la formation galicienne a engagé les pourparlers avec ses représentants. Or, RMC Sport informe que les négociations ont échoué car le portier de 24 ans ne souhaite pas rejoindre le Celta de Vigo.

Auteur de 48 apparitions toutes compétitions confondues et d’une saison correcte sur le plan personnel en dépit des difficultés rencontrées par le FCN lors de l’exercice précédent (16e de Ligue 1 à un point d’Auxerre, premier relégable), Alban Lafont reste pour le moment à Nantes et figurait d’ailleurs dans le groupe qui s’est imposé en amical contre Angers (1-0) comptant pour la préparation estivale. Après la perte de Ludovic Blas et sur le point de voir Andrei Girotto s’envoler pour l’Arabie saoudite, le nouvel entraîneur des Canaris Pierre Aristouy ne souhaite pas se séparer d’un cadre supplémentaire. Malgré tout, un départ définitif du joueur cet été n’est pas à exclure.

