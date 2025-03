National : l’arbitre assistant de Dijon-Valenciennes remplacé par un supporter !

Scène insolite. Après seulement une vingtaine de minutes de jeu lors de Dijon-Valenciennes, vendredi soir, l’arrière de la cuisse a lâché pour Lucas Beckendorf, qui malgré l’intervention médicale des soigneurs du DFCO n’a pas pu continuer la rencontre. Un fait de jeu qui n’aurait posé aucun problème si le jeune homme n’était pas l’un des arbitres de la rencontre. Face à l’absence de quatrième arbitre en National, c’est donc un jeune supporter de 21 ans qui a dû reprendre le drapeau après une interruption de plus de dix minutes !

Arbitre de R1, le jeune Elian Demonçay s’est exprimé après la rencontre sur cet événement inattendu, expliquant que «ce n’est pas quelque chose qui est habituel, surtout à ce niveau. On m’a dit 'allez, vas-y’. Je me suis proposé, l’occasion s’est présentée, on a sauté les deux pieds dedans. J’y suis allé avec un peu d’appréhension mais c’est une très belle expérience.» Pour Vincent Hognon, manager de Valenciennes battu (2-1), le constat est un peu moins rose. «C’est un championnat qui a besoin de devenir une Ligue 3, appeler le cousin ou la cousine de quelqu’un pour venir arbitrer, je trouve ça un peu étonnant, ça me paraît lunaire», a clamé l’ancien entraîneur de Metz.