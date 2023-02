Liga : l’Athletic Bilbao écrase Cadix grâce à un triplé de Sancet

Le deuxième tour de la Liga et sa 20e journée a débuté ce vendredi, à San Mamés, pour un duel entre l’Athletic Club de Bilbao et Cadiz. Un match dynamique, dans lequel l’équipe d’Ernesto Valverde a réussi à prendre l’avantage rapidement, lorsque Sancet a récupéré un ballon dans la surface et a battu Ledesma d’une belle frappe, en pleine lucarne (1-0, 10e). Les Leones ont ensuite un peu baissé de rythme et les Andalous en ont profité pour égaliser, grâce à Escalante (1-1, 25e).

Mais les Rojiblancos se sont vite repris. Servi par Raúl García, Sancet s’est une nouvelle fois montré décisif et s’est offert un doublé (2-1, 35e). Et alors que la première mi-temps touchait à sa fin, Álvarez a marqué de la tête le troisième but pour le club basque (3-1, 44e). En pleine maitrise malgré l’exclusion de l’ex-Parisien Berchiche (57e), Bilbao, sur une contre-attaque, s’en remettait encore à Sancet, qui a marqué un triplé d’une belle frappe (4-1, 75e). En grande forme, il a permis aux Basques de grimper au classement, dans la quête d’une place en Europe, la saison prochaine. Et cette défaite rend les choses compliquées pour Cadix, qui devra se reprendre contre Gérone afin d’éviter la relégation.

