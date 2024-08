Une piste du PSG se rapproche de Naples

Même avec l’arrivée de João Neves cet été, il se murmurait que le PSG envisageait toujours un renfort au milieu de terrain. Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines, dont celui de Désiré Doué, capable de jouer dans l’entrejeu et sur le côté, mais aussi celui de l’international néerlandais Jerdy Schouten. Auteur d’un bel Euro avec les Pays-Bas, le joueur de 27 ans reste l’un des joueurs les plus "bankables" de l’effectif du PSV.

Mais voilà, la concurrence existe sur ce dossier. Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport ce vendredi, Naples aurait formulé une offre à hauteur de 20 millions d’euros, hors bonus, au club néerlandais. Le PSV en attendrait entre 35 et 40 pour son joueur sous contrat jusqu’en 2028, et acheté 15 millions à Bologne il y a un an.