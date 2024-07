Le PSG pense à Jerdy Schouten

Cela bouge dans l’entrejeu parisien. A peine revenu de son prêt à l’AS Roma, Renato Sanches va repartir, probablement du côté du Benfica Lisbonne. Cher Ndour devrait lui aussi être prêté, avec des clubs de Ligue 1 à l’affût. Ethan Mbappé a quitté le club pour rejoindre le LOSC, tandis que Carlos Soler est sur le marché des transferts et que Manuel Ugarte est l’objet de discussions entre Paris et Manchester United.

La refonte de ce secteur est donc réelle, avec un trio d’intouchables Vitinha-Fabian Ruiz-Zaïre-Emery et des ajouts attendus. Le premier devrait être João Neves, pour lequel l’optimisme règne. Comme nous vous le révélions la semaine dernière, le club parisien espère l’accueillir cette semaine, après les dernières négociations avec le Benfica.

Un joueur d’équilibre

Selon L’Equipe, une autre piste est désormais explorée par Luis Campos, l’architecte de l’effectif dirigé par Luis Enrique. Elle mène à Jerdy Schouten, qui appartient au PSV Eindhoven. Joueur de devoir, âgé de 27 ans, il s’est montré à son avantage durant l’Euro 2024 avec sa sélection des Pays-Bas. Il a ainsi démarré toutes les rencontres, jusqu’à la défaite en demi-finale face à l’Angleterre.

Acheté il y a un an seulement par le PSV à Bologne contre un chèque de 15 M€, il est actuellement valorisé à 28 M€ selon Transfermarkt. Pas sûr que le PSV Eindhoven ait prévu de le vendre aussi vite, et Schouten dispose d’un contrat jusqu’en 2028. Il présente un profil plus défensif, à l’image d’un Manuel Ugarte dont le PSG est prêt à se séparer, que les autres milieux de l’entrejeu parisien. Joueur d’équipe, Schouten était considéré comme indispensable par son sélectionneur Ronald Koeman pour assurer l’équilibre au milieu.