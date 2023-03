Modeste Duku attise la convoitise !

Ancien grand espoir offensif de l’Olympique Lyonnais, Modeste Duku, qui n’avait pas été conservé par l’OL à l’issue de son contrat stagiaire pro, avait finalement pris la direction des Pays-Bas et de l’Excelsior Rotterdam. Revenu l’été dernier en France du côté du National et plus précisément de Bastia-Borgo, le milieu offensif franco-congolais de 21 ans régale en Corse au sein de la lanterne rouge du championnat.

La suite après cette publicité

Pourtant, malgré la situation compliquée de l’équipe insulaire, le natif de Cergy régale et fait parler ses qualités de dribbleur, sa vitesse, sa créativité et sa vision du jeu. Avec 3 buts, 5 passes décisives et 6 penalties obtenus en 25 matches de N1, Duku est aussi le joueur qui subit le plus de fautes en en troisième division française. Autant de qualités qui font de lui un joueur très convoité à quelques semaines de la fin de son contrat avec le club corse. Selon nos informations, quatre clubs de haut de tableau de Ligue 2, un club suisse de première division et un club néerlandais s’intéressent de près à ce joueur qui ne passe clairement pas inaperçu en National…

À lire

Le Puy : trois clubs courtisent Adel Lembezat