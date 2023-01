Nice : Kasper Dolberg rejoint Hoffenheim en prêt

Hoffenheim a officialisé l’arrivée en prêt de Kasper Dolberg en provenance de l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison en cours. Le club allemand avait déjà tenté d’attirer le Danois en 2019 alors qu’il n’était pas encore connu, comme l’a révélé Alexander Rosen, le directeur du football d’Hoffenheim. «Nous étions déjà convaincus par lui à l’époque et nous ne l’avons pas perdu de vue pendant tout ce temps. Il sait comment nous le voyons ici» a notamment confié Alexander Rosen. Pour rappel, l’international danois de 25 ans avait déjà été prêté au FC Séville durant toute la première partie de la saison.

«Kasper Dolberg a rejoint l’équipe allemande ce lundi matin après avoir passé sa visite médicale» peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué d’Hoffenheim. «Il est capable de se montrer dangereux à tout moment grâce à des courses intelligentes et, outre sa qualité de finition, il a la capacité de bien fixer le ballon dos au but. Nous sommes convaincus qu’il peut apporter à notre jeu une composante que nous n’avons pas encore dans notre effectif sous cette forme et, compte tenu de notre situation en termes de personnel en attaque, nous sommes également heureux que la possibilité de recruter un tel joueur se soit présentée» a également déclaré Alexander Rosen. Des mots qui devraient plaire au principal intéressé.

