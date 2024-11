LdC : le groupe du PSG pour défier l’Atlético de Madrid

Le Paris Saint-Germain a dévoilé la liste des joueurs retenus par Luis Enrique pour le choc contre l’Atlético de Madrid, ce mercredi, lors de la 4e journée de la Ligue des champions. L’entraîneur espagnol pourra compter sur l’ensemble de ses troupes, excepté les absents de longue date : Presnel Kimpembe, dont le retour ne devrait plus tarder, Lucas Hernández - qui retrouvera les séances collectives après la trêve internationale - et Gonçalo Ramos, attendu fin novembre.

Après une victoire (contre Girona), un nul (contre le PSV) et une défaite (à Arsenal), le PSG n’a plus droit à l’erreur s’il souhaite garder ses chances pour atteindre directement les huitièmes de finale de C1. En face, l’Atlético devra jouer sans plusieurs de ses cadres. José Maria Gimenez est suspendu, tandis que Robin Le Normand, Thomas Lemar et Marcos Llorente sont blessés.

