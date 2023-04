L’OM sort un nouveau maillot spécial pour les 30 ans du sacre en Ligue des Champions

Jour de célébration sur la Canebière. Non, l’Olympique de Marseille n’a pas encore assuré sa place en Ligue des Champions pour la saison prochaine, puisque les hommes d’Igor Tudor sont encore à la lutte avec le RC Lens et l’AS Monaco pour accrocher le podium en Ligue 1. Mais le club de la cité phocéenne vient de dévoiler un maillot collector qui devrait réjouir ses fans en cette fin d’exercice 2022/2023 à suspense.

PUMA, équipementier de l’OM, a en effet annoncé ce vendredi le lancement d’une nouvelle collection "Célébration", contenant notamment un ensemble pré-match et surtout un nouveau maillot en édition limitée, destinée à rendre hommage comme il se doit au 30e anniversaire de la victoire marseillaise en Ligue des Champions (le 26 mai 1993, 1-0 face à l’AC Milan, à Munich).

Un maillot collector épuré fidèle à l’OM

À dominante blanche, cette nouvelle tunique olympienne se présente dans un design relativement simple et épuré, auquel vient s’ajouter un bleu ciel fidèle aux couleurs historiques de l’OM. En regardant de plus près, on peut voir qu’un faisceau de cette couleur émane même de l’étoile dorée, bien évidemment présente au-dessus du logo du club marseillais, qui vient symboliser le rayonnement permanent de cette victoire dans le ciel de Marseille, précisent les deux entités main dans la main pour présenter cette nouvelle création que les fans de l’OM devraient s’arracher.

Avec son design moderne et épuré, ce maillot créé une passerelle entre l’époque actuelle et les années 90. PUMA a souhaité magnifier cette fameuse étoile acquise un soir de mai 1993. Elle fait la fierté de tous les supporters. Elle est devenue un véritable symbole de la cité phocéenne, qui unit tous ses habitants, peu importe leur âge, leur origine ou leur quartier, peut-on également lire dans le communiqué.

Tout pour Marseille

Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome, engagés auprès de la ville de Marseille, ont aussi adopté une démarche locale dans le cadre de cette opération. « Pour fêter ce 30ème anniversaire si cher à Marseille et à ses supporters, PUMA a une nouvelle fois fait le choix d’une production locale. Pour réaliser ce maillot "à domicile", PUMA a souhaité s’associer à Fil Rouge, un fabricant de vêtements installé à Marseille depuis 2014, dans le quartier de La Capelette au sein du 10ème arrondissement de la ville. Une relation de confiance déjà établie depuis l’année dernière : PUMA s’était déjà associé à Fil Rouge pour réaliser une tenue collector entièrement réalisée à Marseille, portée le 21 mai dernier par l’OM contre le Racing Club de Strasbourg. »

« Une date, une victoire, notre histoire. Nés sous la bonne étoile », s’exprime fièrement l’OM sur ses réseaux sociaux pour la communication de son nouveau maillot, qui sera porté une seule et unique fois par Alexis Sanchez, Valentin Rongier, Chancel Mbemba, Mattéo Guendouzi et leurs coéquipiers, le 27 mai prochain, lors de la réception du Stade Brestois 29, au Vélodrome. Histoire de célébrer ces 30 ans comme il se doit.

