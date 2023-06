Affaire Buades : Annecy prêt à porter plainte en cas de relégation en National

Après les incidents lors de la rencontre entre Bordeaux et Rodez, la Ligue 2 n’a toujours pas rendu son verdict. Enfin pas complètement. Si les équipes qui évolueront en Ligue 1 la saison prochaine sont déjà connues, ce n’est pas le cas des formations qui descendront en National. En effet, le FC Annecy est dans l’attente du résultat du match arrêté par l’agression de Lucas Buades par un supporter bordelais. En fonction du résultat, l’un des deux clubs entre Rodez et Annecy sera rétrogradé à l’échelon inférieur. Dans un communiqué publié ce lundi soir sur ses réseaux sociaux, le FC Annecy a réagit à la mise en instruction du match entre Bordeaux et Rodez par la LFP.

Dans ce dernier, le club savoyard a confirmé sa volonté de pointer du doigt «les faux témoignages et leurs conséquences en matière d’équité sportive» tout en rappelant que «le FC ANNECY serait alors la victime des agissements du supporter bordelais et de l’attitude du RODEZ AF et défendra ses droits en conséquence». Pour cela, Annecy compte bien déposer une plainte «pour des faits délictuels de corruption sportive et d’escroquerie pouvant entraîner une peine d’emprisonnement de cinq années et de cinq cent mille euros d’amende» auprès du procureur de la République en cas de relégation en National. Affaire à suivre donc…

