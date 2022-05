Coupe Gambardella : l'OL remporte la finale aux tirs au but face à Caen !

Avant de voir la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'OGC Nice, le Stade de France accueillait la finale de la Coupe Gambardella (U19) entre l'OL et le SM Caen. Au tour précédent, les Lyonnais avaient sorti une belle équipe troyenne (3-1) alors que Caen avait arraché la qualification lors d'une belle séance de tirs au but face à Rennes (3-3, 5-3). Pour cette rencontre ô combien importante, le coach lyonnais Éric Hély pouvait compter sur une belle armada offensive avec la pépite du centre de formation lyonnaise Mohamed El Arouch alors que la troupe de Nicolas Seube pouvait compter sur l'homme en forme : Norman Bassette. L'Attaquant international U18 avec la Belgique restait sur une excellente compétition avec 5 buts en 4 matches.

Même si les Lyonnais avaient globalement la maîtrise du ballon en début de rencontre, c'est bien Caen qui se créait la première occasion du match grâce à Tidiam Gomis. Sa frappe sur la droite de la surface était contrée par un défenseur puis captée par Mathieu Patouillet, le portier lyonnais (12e). Ce dernier renvoyait aussi une tête de Norman Bassette (33e) sur son montant gauche et permettait à son équipe de retourner au vestiaire sans concéder l'ouverture du score.

L'OL s'offre sa quatrième Gambardella

Dominé, l'OL ne parvenait pas à se montrer réellement dangereux et n'avait d'ailleurs tenté qu'une seule frappe à l'heure de jeu. Mohamed El Arouch restait le seul joueur lyonnais à se distinguer et surtout le seul à faire des différences avec le ballon et ainsi créer des décalages. Celui qui a déjà un contrat pro avec le club rhodanien venait logiquement récompenser son bon match d'un sublime but. Après un rush solitaire, il décochait une frappe surpuissante à l'entrée de la surface qui surprenait le gardien caennais (1-0, 66e).

Mais après ce but, les Caennais, au courage, continuaient de pousser et butaient sur un Mathieu Patouillet vigilant sur sa ligne et qui retardait un peu l'échéance. Car logiquement, les Normands finissaient par égaliser. Abdoulaye Niakaté suivait bien une action et finissait d'une belle frappe dans la lucarne (1-1, 80e). Une égalisation qui emmenait donc les deux équipes aux tirs au but même si El Arouch aurait pu offrir la victoire si sa frappe n'avait pas tapé le poteau (88e). Lors de cette séance, c'est l'OL qui a arraché la victoire et qui s'offre donc une 4eme Coupe Gambardella à son palmarès.