Bordeaux : un candidat au rachat fait son retour

En 2020, alors que les Girondins de Bordeaux étaient en pleine crise économique avec le départ de King Street, l’homme d’affaires Bruno Fievet avait fait part publiquement de son envie de racheter le club au scapulaire. Ancien recruteur pour les Girondins de Bordeaux en Suisse, il avait notamment évoqué son projet de rachat dans nos colonnes.. Depuis, le club avait été racheté par Gérard Lopez avec la suite que l’on connaît.

Ce vendredi, L’Équipe nous apprend que Bruno Fievet travaille depuis plusieurs mois pour racheter Bordeaux. Si aucune démarche n’a encore été entreprise auprès du Tribunal de commerce ni de Gérard Lopez, Fievet a bien entamé des discussions pour racheter le Matmut Atlantique, stade utilisé par Bordeaux et qui n’appartient pas au club. Une offre orale de 100 millions a même été faite. Et à la question concernant le pourquoi ne pas avoir déjà racheté le club s’il peut mettre 100 millions pour le stade, Bruno Fievet répond : «parce que le stade les vaut alors que le club a 118 M€ de dettes et qu’il ne vaut rien aujourd’hui. La seule façon de lui donner de la valeur, c’est de l’associer à un actif qui en a. C’est le cas du stade. » On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines…