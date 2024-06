Droits TV : le directeur de beIN Sports pense à la Ligue 1 tous les matins

C’est l’un des feuilletons (embêtants) de l’été en Ligue 1. En effet, alors qu’aucune solution viable n’a encore été trouvée pour les droits TV jusqu’ici, le mercato estival peine à démarrer dans l’Hexagone. En effet, le dossier de l’attribution des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 traine dangereusement en longueur. Pour éviter le pire, la LFP étudie la création d’une chaîne 100% L1 qui serait diffusée sur les différents opérateurs. De son côté, beIN Sports, qui semblait avoir un boulevard il y a quelques semaines, hésite et ne veut pas prendre de risques.

Invité par France Info ce lundi matin, Florent Houzot, le directeur des antennes de beIN Sports, a affirmé qu’il pensait pourtant fréquemment à la Ligue 1 : «tous les matins en me rasant, j’y pense à la Ligue 1. Après, notre président (Yousef Al-Obaidly, ndlr) le dit tous les jours: sa stratégie, c’est d’acheter des droits au juste prix et le juste prix, c’est beIN qui le fixe, on ne va pas se mettre en difficulté, (…) mais évidemment, ça (la Ligue 1) intéresse beIN. On est capable en moins de cinq jours de ‘délivrer’ une chaîne qui couvre l’intégralité.» Le message est clair.