OL : les franches confidences de Rayan Cherki sur son avenir

Avec l’étiquette d’énorme crack du centre de formation de l’OL depuis ses débuts, Rayan Cherki a souvent frustré une communauté lyonnaise parfois dure à son égard. Encore jeune, le milieu créatif des Gones est clairement mieux depuis quelques semaines. Prenant sûrement conscience que son incroyable talent n’était pas reconnu à sa juste valeur, l’ambidextre a pris sur lui et a travaillé. Et après un rassemblement réussi avec les Bleuets de Thierry Henry, le joueur de 20 ans s’est également illustré avec l’OL contre Reims et Valenciennes. Encore un peu juste physiquement suite à une alerte au mollet, le natif de Lyon ne devrait pas être titulaire ce dimanche contre Nantes (20h45).

Pourtant présent en conférence de presse, Cherki a forcément été questionné sur son avenir alors que son contrat expire en juin 2025. Et l’intéressé a avoué qu’il ne se posait pas trop de questions à ce sujet : «sincèrement, je ne pense pas à l’après, on sait qu’on a énormément d’échéances à venir, le cas Rayan Cherki, il attendra, j’ai envie de vous dire, là sur la fin de saison, c’est l’Olympique Lyonnais qui primera sur tout, quand il faudra se poser les questions, on se les posera mais là pour le moment, c’est l’Olympique Lyonnais qui prime sur Rayan Cherki.» Une réponse classe.

