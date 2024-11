Ruud van Nistelrooy intéresse déjà un club

Adjoint d’Erik ten Hag à Manchester United, Ruud van Nistelrooy (48 ans) a occupé le rôle d’entraîneur intérimaire jusqu’à l’arrivée de Ruben Amorim. Remercié, le Néerlandais, que le Portugais n’a pas souhaité intégrer à son staff, a quitté les pensionnaires d’Old Trafford il y a quelques jours. Mais on pourrait le revoir très rapidement sur un banc.

En effet, The Sun révèle que l’ancien attaquant du Real Madrid, qui a enchaîné 3 victoires et 1 nul durant son intérim à MU, a tapé dans l’œil de Burnley. Les Clarets apprécient son profil et le suivent depuis son passage sur le banc du PSV Eindhoven. Même si un départ de Scott Parker n’est pas à l’ordre du jour, Burnley (Championship) a le nom de Van Nistelrooy en tête en cas de changement à l’avenir.