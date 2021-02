Comment le PSG a préparé sa rencontre face au FC Barcelone

Des matches tous les trois jours, Di Maria puis Neymar qui se blessent, une lutte acharnée au sommet de la Ligue 1. On a connu mieux du côté du Paris Saint-Germain pour préparer un huitième de finale de Ligue des Champions. Toutefois, le passé plus ou moins récent a démontré qu'un effectif au complet et une L1 survolée n'étaient pas gage de réussite. Ce soir, le PSG se déplace au Camp Nou, théâtre de la pire honte de son histoire avec la remontada, sans son élément majeur, Neymar, et l'un de ses bras droits, le gaucher Di Maria. Deux absences qui ont impacté le moral de certains joueurs.

Dans l'esprit de plusieurs éléments, le but est de limiter les dégâts à Barcelone, en espérant tout jouer sur le match retour. Toutefois, le pessimisme entourant la présence de Neymar au match retour n'autorise pas non plus les rêves les plus fous... Cependant, l'absence du Brésilien n'a pas altéré le professionnalisme de ses coéquipiers. D'ailleurs, depuis le tirage au sort, certains d'entre eux se sont sérieusement penchés sur leur adversaire et ont épluché les rencontres des Catalans, pour y récolter un maximum d'infos.

La tranquillité de Pochettino et de son staff

Du côté du staff, on s'est refusé à évoquer trop vite cette rencontre. Ce n'était pas une simple posture en conférence de presse que de repousser les questions au sujet du FC Barcelone. Pour Mauricio Pochettino et ses adjoints, il n'y a pas eu de préparation préalable auprès des joueurs pour cette rencontre. Certes, le match contre Nice au Parc des Princes leur a été présenté comme une répétition générale, mais la méthode tranche avec celle de ses prédécesseurs Tuchel et Emery notamment, qui préparaient ces rencontres plus en amont.

Le bon côté de cette gestion : la sérénité qui est dégagée. Le staff parisien affiche une forme de tranquillité, de zénitude, qui est remarquée par le vestiaire parisien. Peut-être une bonne manière d'agir pour compenser le traumatisme vécu en 2017 lors de la remontada. La confiance de Pochettino en son groupe se traduit même sur l'absence de certaines consignes spécifiques, notamment en défense. Pour le coach argentin, l'expérience et le talent de ses joueurs suffisent à le convaincre qu'ils sauront s'adapter et c'est ce qu'il s'échine à leur transmettre depuis samedi. On est bien loin de la nervosité affichée par Unai Emery le fameux 8 mars 2017. On saura ce soir si cela a été plus efficace.