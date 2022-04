Ligue 1 : Monaco renverse Rennes et revient au pied du podium

En ouverture de la 32eme journée de Ligue 1, Rennes recevait au Roazhon Park l'AS Monaco dans un match qui s'annonçait passionnant. Les Rennes, impressionnants cette saison, pouvaient reprendre la deuxième place du classement et mettre la pression sur l'OM avant le Classique alors que les Monégasques pouvaient s'installer au pied du podium. Pour cette rencontre, Bruno Genesio décidait d'aligner une équipe offensive avec la présence de Terrier, Laborde, Majer, Tait et Bourigeaud devant alors que Philippe Clément comptait sur son duo Ben Yedder-Volland pour prendre les trois points ce vendredi soir.

Comme attendu, le match commençait très fort avec une grosse domination rennaise qui se concrétisait très rapidement d'un but. Sur une merveille de centre d'Hamari Traoré, Flavien Tait plaçait une tête imparable et permettait donc à son équipe de prendre l'avantage (3e). Le Malien délivrait sa 9eme passe décisive de la saison alors que Tait inscrivait son 3eme but de la saison. Mais ce but a finalement perturbé les Rennais qui ont doucement, mais sûrement, reculé par la suite. Et les Monégasques en ont immédiatement profité. Après le caviar de Traoré, c'est Golovine qui répondait de la même manière en offrant un sublime ballon en profondeur pour Vanderson. La frappe croisée du Bréslien trompait Alemdar (12e) et remettait les deux équipes à égalité.

Encore et toujours Ben Yedder

Après ce but, Monaco poussait pour tenter de prendre l'avantage et le duo Volland-Ben Yedder causait des soucis à la défense adverse, orpheline de Nayef Aguerd, malade. Méconnaissables, les Rennais ne parvenaient pas non plus à mettre en place leur jeu offensif à l'image d'un Laborde plus discret qu'à son habitude. Plus en jambes au retour des vestiaires, les Monégasques finissaient par être récompensés. Et qui d'autre que Wissam Ben Yedder pour trouver le chemin des filets. Sur une déviation astucieuse de Kevin Volland, l'international français ne tremblait évidemment pas au moment d'ajuster tranquillement le portier adverse (1-2, 57e) juste avant l'heure de jeu.

Ce but faisait immédiatement réagir Bruno Genesio qui faisait rentrer Truffert et Guirassy par la suite. Ce dernier ratait quelques secondes plus tard le but de l'égalisation. Après une belle reprise de Martin, repoussée par Nubel, l'attaquant guinéen voyait son tir passer au-dessus de la cage monégasque. Mais les imprécisions techniques rennaises, nombreuses en seconde période, allait plomber la fin de match. Sur une nouvelle récupération haute de Tchouameni, Aguilar centrait pour le nouvel entrant Boadu qui marquait dans le but vide (77e). Les dernières offensives des coéquipiers de Omari leur permettront d'obtenir un penalty que Terrier transformera (2-3, 90e+2). Mais cela n'évitera pas la défaite. Au classement, les Rennais font la mauvaise opération puisqu'ils ratent l'occasion de prendre la deuxième place alors que l'OM se déplace au Parc. De son côté, Monaco revient à trois points du podium et donc de son adversaire du jour.