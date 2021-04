PSG : Leandro Paredes se méfie du LOSC

La suite après cette publicité

Les deux premiers face à face pour un choc XXL. Samedi après-midi, dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, le PSG (1er, 63 pts) et le LOSC (2e, 63 pts) vont croiser le fer au Parc des Princes pour un match ô combien important. Interrogé avant cette partie, Leandro Paredes a fait part de son sentiment : « ce sera forcément un match difficile à négocier. Nous allons affronter une équipe qui joue un bon football, qui sait bien défendre et qui obtient de bons résultats à l'extérieur. Ce sera le choc entre les deux leaders, il faudra donc bien se préparer pour cette rencontre qui est très importante. »

Et pour ce match décisif dans la course au titre, l'Argentin et ses coéquipiers ne comptent pas se manquer. « Nous allons l'aborder comme tous les autres matches, mais nous savons que c'est une rencontre très importante et décisive pour la suite du championnat. On veut faire un grand match et obtenir la victoire pour se mettre dans les meilleures dispositions pour la suite », a ensuite déclaré le joueur de 26 aux médias du club parisien. Rendez-vous samedi pour le verdict.